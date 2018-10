Auto tampona camion in superstrada: un morto e un ferito grave

Una vittima e un ferito grave. E' questo il bilancio del tragico incidente stradale avvenuto questa mattina, prima delle 8, lungo la superstrada Fi-Pi-Li, dopo l'uscita di Montopoli, direzione Livorno. Un'auto, una Fiat Punto, ha tamponato un mezzo pesante in sosta in una piazzola al margine della carreggiata. Secondo i primi rilievi il conducente della vettura avrebbe perso il controllo del veicolo, finendo prima contro il new jersey e poi schiantandosi contro il tir in sosta.

A perdere la vita il passeggero dell'auto, un giovane di 25 anni, ferito invece in maniera grave il conducente, un 22enne, residente a Livorno, che è stato trasportato in ospedale dal 118.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco di Castelfranco che hanno operato con l'autogru per la rimozione dei mezzi, anche la Polizia Stradale.

La superstrada è stata chiusa nel tratto interessato per permettere le operazioni di soccorso. Poco prima delle 9 è stata riaperta la corsia in direzione Pisa.

