Schianto nella notte in superstrada: due morti

Incidente mortale nella notte tra sabato 22 e domenica 23 giugno, intorno alle 4, lungo la superstrada Fi-Pi-Li, tra Montopoli Valdarno e Santa Croce sull'Arno, al km 39, nel comune di San Miniato, direzione Firenze. Tre le auto coinvolte, 2 Volkswagen Polo, una bianca e una blu, e una Renault.

La Polo blu si è ribaltata e due persone sono rimaste uccise tra le lamiere del veicolo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per estrarre le due vittime. Il conducente della Polo bianca è stato trasportato in ospedale dal personale del 118. Illeso invece il guidatore della Renault.

Il transito è stato interrotto per permettere le operazioni di soccorso e il recupero. Sul posto per i rilievi la Polizia Stradale.