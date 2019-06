Incidente in superstrada: lunghe code e disagi

Ancora una mattinata difficile per i viaggiatori lungo la superstrada Fi-Pi-Li per un incidente stradale che intorno alle 8.30 di oggi, 21 giugno, si è verificato poco prima dell'uscita di Pisa Nord Est, direzione Pisa. Inevitabili i disagi al traffico con code fino a 7 chilometri che si sono formate in un orario di punta con molte persone che si recano al lavoro. Sul posto per i rilievi la Polizia Stradale.

Intorno alle 9.30 la carreggiata è stata liberata e dunque la circolazione sta tornando lentamente alla normalità.

(foto d'archivio)