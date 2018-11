Tamponamento in superstrada: morto un uomo

Grave incidente stradale intorno alle 19 di oggi, lunedì 26 novembre, in superstrada Fi-Pi-Li. Un automobilista, un uomo di 74 anni, ha perso la vita in un tamponamento a catena che ha visto coinvolte quattro vetture. Il sinistro è avvenuto poco prima dell'uscita di Navacchio, in direzione Firenze. Sul posto i mezzi del 118 e la polizia stradale.

Traffico bloccato nel tratto interessato con una lunga coda che si è formata. La polizia stradale intorno alle 21 ha permesso alle auto incolonnate di effettuare un'inversione e di tornare indietro, scortate dalla stessa polstrada, per uscire a Pisa Nord-Est.

In aggiornamento