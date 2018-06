Scontro tra due furgoni e un'auto in superstrada: code e rallentamenti

Incidente stradale questa mattina, 1 giugno, intorno alle 9 lungo la superstrada Fi-Pi-Li, all'altezza della diramazione che, dopo lo svincolo di Ponsacco, porta a Pisa. L'incidente ha visto coinvolti due furgoni Iveco e un'auto Volkswagen Golf. Quattro persone sono state trasportate in ospedale dai mezzi del 118. Per una di esse, che ha riportato diversi traumi, è scattato il trasferimento in codice rosso.



La viabilità è stata dirottata su un'unica corsia nell'attesa della rimozione dei mezzi incidentati. Nel tratto si sono formati 5 chilometri di coda.



Sul posto i Vigili del Fuoco di Cascina, i mezzi del 118 e la Polizia Stradale.