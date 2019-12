Entra in Fi-Pi-Li e sbatte contro il guard-rail: era ubriaco

Ha perso il controllo della sua Citroen Berlingo ed è finito contro il guard-rail. E' successo sulla superstrada Fi-Pi-Li, all'altezza di Pontedera, sulla rampa di immissione per Firenze, nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 dicembre. L'uomo alla guida, un 45enne di San Miniato, è stato soccorso da una pattuglia della Polizia Stradale di Prato la quale ha rilevato lo stato di alterazione del conducente che era infatti ubriaco. L’etilometro segnava un tasso di alcool nel sangue superiore a 2 g/l.

Il 45enne è stato così denunciato per guida in stato di ebbrezza. La patente è stata ritirata e l'auto sequestrata.