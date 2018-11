Tamponamento in Fi-Pi-Li: traffico a rilento fra Cascina e Pisa

Incidente stradale stamani, 27 novembre, in superstrada Fi-Pi-Li nel tratto fra Cascina-Navacchio e Pisa, uscita Nord-Est. Secondo le prime informazioni tre mezzi sono rimasti coinvolti intorno alle 8.30 in un tamponamento, due auto ed un furgone, rallentando il traffico in entrambe i sensi di marcia. Il sinistro è avvenuto in direzione mare, con il transito che è rimasto bloccato su questo lato della carreggiata per circa un'ora. Fortunatamente le conseguenze per le persone coinvolte non sono rilevanti.

Alle ore 10 è in corso la rimozione dell'ultima auto dalla carreggiata, al fine di ripristinare il normale flusso della circolazione. Sul posto la Polizia Stradale.

In aggiornamento