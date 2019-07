Tamponamento in Fi-Pi-Li verso Navacchio: coinvolte 5 auto

Carambola in superstrada Fi-Pi-Li stamani, 17 luglio, nel tratto fra Cascina e Navacchio. Poco distante dallo svincolo per Navacchio-Visignano, direzione Pisa, un tamponamento ha coinvolto in tutto 5 auto, portando al ferimento fortunatamente non grave di alcuni conducenti. Due ambulanze sono intervenute sul posto, offrendo assistenza in particolare a due persone registrate con codice giallo. A causa del sinistro si sono presto formate lunghe code. Sul posto la Polizia Stradale.

(Immagine di archivio)