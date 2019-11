Causa tamponamento nella notte, era ubriaco e neopatentato: addio licenza

Denunciato per guida in stato di ebbrezza e patente ritirata. E' quanto disposto dalla Polizia Municipale di Pontedera, che nella notte fra domenica 17 e lunedì 18 novembre, mentre era in vigore l'allerta meteo, ha sanzionato un giovane che ha causato un tamponamento in via Vittorio Veneto.

Lo scontro, avvenuto intorno alle 2 di mattina, ha causato lievi danni ai mezzi coinvolti, ma il pericolo era certamente superiore: gli agenti, una volta arrivati sul posto chiamati da uno dei conducenti, hanno constatato l'evidente stato alterato dell'altro guidatore, risultato peraltro neopatentato. Al test del tasso alcolemico ha fatto registrare in prima battuta un valore di 2,18, poi a distanza di vari minuti 2,15 e 2,09.