Tamponamento tra auto questa mattina, martedì 29 maggio, intorno alle 9 su Ponte delle Bocchette a Pisa. Sul posto è intervenuto il 118 che ha trasportato un ferito in codice verde all'ospedale Cisanello per un trauma toracico. Le sue condizioni non sono comunque gravi.

Inevitabili le ripercussioni sulla viabilità.