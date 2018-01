Tamponamento in superstrada tra Montopoli e Pontedera: disagi al traffico

Non ha avuto fortunatamente gravi conseguenze il tamponamento che si è verificato oggi, lunedì 15 gennaio, sulla Fi-Pi-Li fra Montopoli e Pontedera, direzione Pisa. Intorno alle ore 14.40 due mezzi della Pubblica Assistenza di Montopoli sono intervenute in codice rosso per il sinistro, che ha coinvolto tre vetture.

Al momento di accertare le condizioni dei feriti, ad essere bisognosi di cure erano in due. Una 28enne, contusa, che è stata trasportata all'ospedale Lotti di Pontedera in codice verde, ed un uomo di 35 anni, che ha rifiutato il trasporto.

Si sono verificati disagi agli automobilisti, in quanto a seguito dell'incidente si è generata una coda di circa un chilometro. La circolazione comunque non è mai rimasta bloccata del tuttto, ed una volta rimosse le auto la fila si è risolta in poco tempo. Sul posto per i rilievi del caso è intervenuta la Polizia Stradale.