Tamponamento in superstrada a Navacchio: tre feriti

Tamponamento con tre feriti nella tarda serata di ieri, 8 ottobre, in superstrada. Dopo l'uscita per Navacchio, direzione Firenze, due auto si sono scontrate intorno alle ore 23.

Le persone a bordo dei mezzi sono state soccorse dal personale del 118 e trasportate in codice giallo in ospedale. I Vigili del Fuoco di Pisa hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli. Per i rilievi ha operato la Polizia Stradale.