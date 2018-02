Tamponamento in Fi-Pi-Li: lunghe code fra Pisa e Pisa Nord Est

Circolazione in tilt questa mattina, 27 febbraio, sulla superstrada Fi-Pi-Li per un incidente tra la diramazione per Pisa e Pisa Nord-Est, in direzione Pisa. A causa di un tamponamento fra più mezzi, avvenuto intorno alle ore 8, si sono formate lunghe code, che dopo un'ora erano arrivate ad essere di 6 chilometri. Non risultano esserci state emergenze mediche.

