Incidente stradale a Bientina: un trattore finisce nel canale

Trattore in acqua oggi, giovedì 28 dicembre, a Bientina. Il mezzo agricolo è finito infatti nel Canale Imperiale in seguito ad un incidente stradale avvenuto lungo la Sp3. E' stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco di Cascina, con il supporto del nucleo sommozzatori del comando di Livorno, per il recupero del veicolo che è stato riportato sulla sede stradale. Nessuna persona risulta ferita nell'incidente.

