Scontro tra tre mezzi: chilometri di coda in Fi-Pi-Li

Chilometri di coda e rallentamenti sulla Fi-Pi-Li, in prossimità dell'aeroporto di Pisa, a causa di un tamponamento che, intorno alle ore 12 di stamani, lunedì 30 aprile, ha visto coinvolti tre mezzi. Nell'incidente, avvenuto nel tratto compreso tra Pisa Nord Est e Pisa Aeroporto in direzione Pisa, sono rimaste ferite due pesone che sono state trasportate all'Ospedale di Cisanello in codice giallo. Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, è intervenuta anche la Polizia Municipale.