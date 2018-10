Scontro tra auto in via Pardi: due feriti

Incidente stradale, questa mattina, domenica 14 ottobre, intorno alle 10.15 in via Pardi, all'angolo con via dell’Aeroporto a Pisa. Per cause in corso di accertamento due autovetture si sono scontrate. Entrambi i conducenti sono stati estratti dal personale del 118 con l’assistenza dei Vigili del Fuoco e trasportati all’ospedale in codice giallo. I pompieri hanno quindi messo in sicurezza le vetture.