Vicopisano: perde il controllo dell'auto e finisce contro una farmacia

Incidente stradale, intorno alle 4 di domenica mattina, a Vicopisano, in via 20 Settembre. Per cause in corso di accertamento il conducente di un’autovettura ha perso il controllo della stessa andando ad urtare violentemente contro la farmacia. Il conducente è stato estratto dal mezzo dai vigili del fuoco di Cascina e consegnato al personale del 118 che lo ha trasportato al pronto soccorso in codice rosso. Ingenti i danni provocati alla farmacia. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.