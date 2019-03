Incidente con la moto a Volterra: 50enne ricoverato in gravi condizioni

Brutto incidente, intorno alle 15 di oggi, 16 marzo, in località Pian del Noci a Volterra. Un motociclista di 50 anni, residente nel comune di Monsummano Terme, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo riportando, nella caduta, diversi traumi. I sanitari del 118 intervenuti sul posto hanno provveduto a trasferire il ferito in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa.