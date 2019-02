Unione Valdera: via agli incontri con i 'vicini' per il Piano Strutturale d'Area

Cominceranno questa settimana gli incontri dei rappresentanti istituzionali dell'Unione Valdera con i cittadini delle zone limitrofe, in vista di quella gestione strategica del territorio già annunciata con l'avvio del 'Piano Strutturale d'Area'. Una volontà nata in seno all’Unione e sviluppata nella consapevolezza che "pianificare significa raccordarsi su scala ampia in relazione a tematiche di fondamentale importanza come viabilità, connettività interne, collegamenti esterni e strategici che, gioco forza, chiamano in causa anche i 'vicini'. Le prospettive sovracomunali acquisiscono senso infatti - scrive l'ente - solo se si cerca un proficuo confronto con i territori contigui".

Lunedì 25 febbraio all’avvio del processo partecipativo finalizzato all’adozione del Piano Strutturale d’Area. Un percorso articolato che prevede sette incontri con i cittadini dei sette comuni dell’Unione e seminari ideati per raggiungere tutti i possibili stakeholder.