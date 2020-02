Servizio Civile a Pontedera: incontro sull'accoglienza per ciechi e ipovedenti

Accogliere le persone con bisogni speciali. Questo il focus del nuovo incontro formativo che si è tenuto questa mattina, 11 febbraio, al polo didattico universitario 'Daniela Donati' di Pontedera rivolto ai volontari del bando ordinario di servizio sociale organizzato dalla Azienda USL Toscana nord ovest.

"Si è trattata di una nuova e importante occasione - ha detto Rossana Guerrini, responsabile del servizio civile della Usl Toscana nord ovest - per incrementare le competenze di questi ragazzi che, stando a contatto diretto con un’utenza particolare e spesso fragile come quella che si rivolge ai servizi socio sanitari erogati dalla nostra Azienda, si trovano a dover affrontare situazioni sempre nuove e mai banali. L’incontro di stamani si è concentrato in particolare con le disabilità visiva e si è tenuto alla presenza di Davide Ricotta, presidente dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti per la sezione territoriale di Pisa. Mentre la formazione, prevista dal progetto, è stata affidata a Daniela Cappellano, istruttore di orientamento, mobilità e autonomia personale".

I ragazzi, impegnati nei percorsi di accoglienza presso le strutture ospedaliere e territoriali dell’azienda Usl Toscana nord ovest, hanno potuto apprendere le modalità di approccio e comportamento con persone ipovedenti e non vedenti. Le tematiche sono state affrontate con l’ausilio di video e momenti di esercitazioni pratiche.