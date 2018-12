Confcommercio spinge per il Litorale Pisano: "Tante opportunità rimaste inespresse"

Confcommercio vuole accendere i riflettori sul Litorale Pisano. L'assemblea dei commercianti promossa dall'associazione, in programma venerdì 14 dicembre, vedrà la partecipazione del sindaco di Pisa Michele Conti e di gran parte della Giunta, per affrontare e discutere alcune delle questioni centrali aperte ormai da anni: dalla riqualificazione del lungomare di Marina di Pisa, il rilancio delle attività commerciali e la questione parcheggi, alle infrastrutture e il decoro urbano, passando per la sicurezza e le spiagge di ghiaia.

Insieme al sindaco Michele Conti, al tavolo dei relatori saranno presenti il vicesindaco Raffaella Bonsangue, con gli assessori Paolo Pesciatini, Raffaele Latrofa, Giovanna Bonanno, Massimo Dringoli e Filippo Bedini. Per il direttore di Confcommercio provincia di Pisa Federico Pieragnoli sarà "una straordinaria occasione di confronto e dialogo per il bene del litorale. Le recenti elezioni comunali hanno evidenziato un dato inequivocabile, ossia il fatto che il litorale pisano ha creduto e crede fortemente nella nuova amministrazione comunale. A partire da questa comprensibile aspettativa, l'ascolto e l'attenzione verso questo territorio, che produce da solo oltre il 30% dell'economia turistica provinciale, grazie alla presenza capillare di alberghi e stabilimenti balneari, attività commerciali e pubblici esercizi, impianti sportivi e luoghi per il divertimento, diventano determinanti. Imprenditori, balneari, commercianti, cittadini, turisti chiedono poche parole e soprattutto fatti, per risolvere i molti problemi che ci sono e per cogliere tutte quelle opportunità che fino ad oggi sono rimaste inespresse e chiuse nel cassetto".

Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone saranno al centro delle proposte di Fabrizio Fontani, presidente di ConfLitorale ConfcommercioPisa, Barbara Benvenuti e Virgilio Ruglioni, rispettivamente presidenti dei direttivi di Marina di Pisa e di Tirrenia. Dibattito aperto a conclusione degli interventi. L'incontro avarà inizio alle ore 15.30 presso la Sala Simonelli del Grand Hotel Continental di Tirrenia.