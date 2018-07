Sicurezza, l'assessore Bonanno incontra prefetto e questore: "Pisa sicura non a spot ma con fatti concreti"

Incontro questa mattina, lunedì 9 luglio, tra l'assessore alla Sicurezza del Comune di Pisa Giovanna Bonanno, il prefetto Angela Pagliuca e il questore Paolo Rossi, per affrontare le problematiche di sicurezza urbana e le nuove direttive del Ministero dell’Interno concernenti la lotta all’abusivismo commerciale.

“Ho voluto fare questo incontro con le massime autorità di pubblica sicurezza perché è mia intenzione rafforzare ancora di più l’interazione tra il Comune, la Prefettura e la Questura, creando una sinergia istituzionale funzionale a garantire ancora più sicurezza come avevamo promesso in campagna elettorale - sottolinea l'assessore Bonanno - ho messo sul tavolo alcuni dossier, dal mio progetto ‘mercati sicuri’, alla messa in sicurezza delle aree monumentali fino ad arrivare al controllo ancora più serrato del centro storico, da Vicolo delle Donzelle fino a Piazza delle Vettovaglie e Piazza Ulisse Dini. Voglio far tornare sicura la nostra città non a spot ma con fatti concreti. Sarà un percorso lungo e difficile ma sono molto fiduciosa”.



All'incontro era presente anche il deputato e segretario provinciale della Lega Edoardo Ziello. “Ho accompagnato con piacere l’assessore per parlare direttamente con il prefetto e con il questore al fine di verificare lo stato di attuazione delle nuove direttive impartite dalla circolare del ministro, Matteo Salvini, sia sul contrasto del fenomeno del commercio abusivo sul litorale che sulla velocizzazione della gestione delle domande di asilo politico degli immigrati - sottolinea Ziello - la Prefettura di Pisa, grazie al suo prefetto e al personale, sta recependo in modo magistrale le direttive del Ministero. A loro va il mio ringraziamento. Il clima è di massima collaborazione e questo mi fa ben sperare anche nella gestione della sicurezza nel contesto urbano della città di Pisa”.