Cascina: il sindaco Ceccardi e incontra il console americano di Firenze

Benjamin Wohlauer, console generale americano a Firenze, e Susanna Ceccardi, sindaco di Cascina, si sono incontrati stamattina, martedì 16 ottobre, in municipio a Cascina. Al centro dell'incontro la reciproca disponibilità a rafforzare il legame tra il territorio cascinese e la rappresentanza americana in Toscana.

"E' stato un incontro proficuo - ha detto Ceccardi - e piacevole. Una collaborazione istituzionale ancora più approfondita può portare reciproci vantaggi al nostro territorio e ai cittadini che, per varie esigenze, viaggiano tra Italia e Stati Uniti. Con il console abbiamo parlato di possibili progetti da condurre insieme a Cascina e di forme di collaborazione tra la comunità cascinese e la comunità americana che vive in provincia di Pisa. Collaborazione che può concretizzarsi sia in occasione di celebrazioni pubbliche, come il 25 aprile, sia in occasione di eventi di promozione del territorio, come la prossima ricorrenza di Halloween, che a Cascina ha riscosso grande successo e che come tutti sanno è una festa che affonda le proprie radici nella tradizione americana. La nostra volontà è che il nostro rapporto di amicizia si intensifichi e cresca. Ringrazio il console per essere venuto a trovarmi e per essere venuto a trovare Cascina".

Soddisfatto anche Wohlauer. "Come console degli Stati Uniti - ha detto Wohlauer - è per me fondamentale conoscere il territorio dove abitano tante famiglie americane, molte delle quali lavorano alla base di Camp Darby. E questa conoscenza passa dal rafforzare i rapporti con i sindaci che questo territorio amministrano. Ringrazio Cascina per l'accoglienza che dà a tante famiglie americane e non vedo l'ora di essere di nuovo qui, magari proprio il prossimo 31 ottobre, per la ricorrenza di Halloween".