Centro Polivalente San Zeno: anziani a lezione dal comandante contro truffe e raggiri

Attenta partecipazione al Centro Polivalente San Zeno per l’incontro che ha visto il comandante della Polizia Municipale di Pisa Michele Stefanelli a confronto con gli anziani frequentatori della struttura.

Dopo aver illustrato le attività della Polizia Municipale di Pisa, che vanno dai controlli per la sicurezza stradale agli interventi in caso di incidenti, dalla lotta al commercio abusivo al contrasto ai reati ambientali, il comandante Stefanelli ha fornito utili suggerimenti per evitare di subire truffe o raggiri. Si è parlato poi della sicurezza urbana, della prevenzione e del contrasto dei reati, della promozione e della tutela della legalità e del decoro urbano ed anche dell’evoluzione dei sistemi di sicurezza partecipata. Il comandante ha infine citato il preverbio africano: “un vecchio che muore equivale ad una biblioteca che brucia”.