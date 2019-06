Porta a Lucca: incontro cittadini-amministrazione sul nuovo stadio

Mobilità, parcheggi, eliminazione delle cancellate, modalità di ingresso nel quartiere, richiesta di intervento della Polizia Municipale per regolare il parcheggio selvaggio di auto, motorini e biciclette anche sulle piste ciclabili in concomitanza di eventi sportivi allo stadio. Sono questi i principali temi sollevati e le richieste all’Amministrazione da parte di molti cittadini e residenti del quartiere Porta a Lucca intervenuti alla seconda assemblea pubblica sulla variante stadio del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico.

All’incontro sono intervenuti il sindaco di Pisa Michele Conti, l’assessore all’urbanistica Massimo Dringoli, l’assessore ai lavori pubblici Raffaele Latrofa e l’ing. Massimo Ferrini di Tages, società che ha condotto lo studio sulla mobilità per conto di Pisamo e del Comune di Pisa. Gli amministratori hanno illustrato le previsioni di variante che interessano le aree: quella attuale dello stadio, di cui si prevede di confermare la destinazione dello stato di fatto, e quella di Ospedalettov olta a pianura agricola coltivata a seminativo. La volontà politica dell’amministrazione è quella inserire lo stafio in un contesto già urbanizzato con il recupero delle volumetrie presenti; motivazione base è il non consumo di suolo.

L’ing. Ferrini di Tages ha illustrato, come già aveva fatto nell’assemblea precedente al Palazzo dei Congressi, lo studio sulla mobilità che accompagna la variante in corso, questa volta soffermandosi sugli aspetti peculiari d’interesse per i cittadini di Porta a Lucca, parlando di varie possibilità per i parcheggi: sarà vietato l’ingresso ai non residenti nei giorni della partita (ipotesi Ztl con varchi elettronici o altre modalità informatiche), ed altre azioni per ridurre la mobilità in entrata e in uscita delle auto.

I contributi scritti e orali dei cittadini intervenuti saranno menzionati nella relazione del Garante dell’informazione e partecipazione che sarà allegata alla delibera di adozione della variante urbanistica 'Porta a Lucca – Arena Garibaldi'.