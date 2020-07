Il sindaco Conti riceve il nuovo comandante dei Vigili del Fuoco di Pisa Nicola Ciannelli

E' stato ricevuto in Palazzo Gambacorti dal sindaco di Pisa Michele Conti il nuovo comandante dei vigili del fuoco di Pisa, l’ingegner Nicola Ciannelli.

"Auguro buon lavoro e benvenuto a Pisa al nuovo comandante Ciannelli - ha detto il primo cittadino - il rapporto tra la città e il corpo dei Vigili del Fuoco è saldo e la sinergia tra i nostri enti, specie in ottica di prevenzione, è essenziale per il bene e la sicurezza dei nostri concittadini". Il sindaco Conti, nel dare il benvenuto al nuovo comandante che in precedenza era stato a capo dei Vigili del Fuoco di Arezzo, ha ringraziato per l’impegno e il lavoro svolto anche il suo predecessore, l’ingegner Ugo D’Anna, trasferito a Livorno.