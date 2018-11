Confesercenti incontra l'assessore Cardia: "Tradizioni storiche pisane nelle scuole"

Incontro della Confesercenti Toscana Nord con l'assessore all'Istruzione del Comune di Pisa Rosanna Cardia. Per l’associazione erano presenti il presidente area pisana Luigi Micheletti, il responsabile Simone Romoli ed il responsabile del settore ristorazione collettiva Stefano Campazzi. “Un incontro molto positivo - commenta Micheletti - perché ha affrontato in maniera concreta una serie di tematiche che la nostra associazione sta affrontando con iniziative concrete. Con l’assessore Cardia, ad esempio, abbiamo rilanciato il nostro progetto di collaborazione con le scuole per la promozione delle tradizioni storiche pisane. Progetto che l’anno scorso ha coinvolto in via sperimentale la scuola 'Biagi'. La nostra intenzione è di collaborare con Palazzo Gambacorti per rendere questo progetto organico”.



Poi il tema della ristorazione collettiva con particolare riferimento alla refezione scolastica. “La nostra associazione - ha spiegato Stefano Campazzi - è rappresentativa degli interessi delle piccole e medie imprese associate in questo settore. Settore che però spesso vede le grandi aziende prevalere nei bandi pubblici. E questo perché i capitolati di gara in molti casi continuano a privilegiare l’offerta economica. Offerta per la quale i piccoli vengono sempre stritolati dai grandi. Abbiamo chiesto all’assessore la possibilità di una concertazione sui prossimi bandi che a Pisa scadranno nel 2021, per rivedere i parametri nel rispetto innanzitutto della qualità”.

Confesercenti Toscana Nord ha confermato poi la collaborazione con l’assessore Cardia sul tema della disabilità, collaborazione che ha portato l’estate scorsa all’allestimento di un palco speciale a Marina in occasione delle sfilate del carnevale”.