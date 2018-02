La rete e i suoi pericoli: studenti a lezione dalla Polizia per difendersi dal cyberbullismo

Un incontro per mettere in guardia dai pericoli della rete è quello in programma martedì 6 febbraio presso il l'Istituto Comprensivo 'F. De Andrè' di San Frediano a Settimo (Cascina) alla presenza di oltre 100 studenti. L'appuntamento fa parte delle iniziative promosse per celebrare il Safer Internet Day 2018 organizzato dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Si tratterà di un’edizione speciale del progetto 'Una vita da social', con lo svolgimento, in contemporanea, di incontri presso le scuole in tutta Italia.

La Polizia Postale e delle Comunicazioni incontrerà oltre 60.000 ragazzi in occasione del Safer Internet Day, sul tema 'Creare, connettere e condividere il rispetto: una migliore connessione internet inizia con te'.

L’obiettivo delle attività di prevenzione/informazione è insegnare ai ragazzi a sfruttare le potenzialità comunicative del web e delle community online senza correre rischi connessi al cyberbullismo, alla violazione della privacy altrui e propria, al caricamento di contenuti inappropriati, alla violazione del copyright e all’adozione di comportamenti scorretti o pericolosi per sé o per gli altri, stimolandoli a costruire relazioni positive e significative con i propri coetanei anche nella sfera virtuale.

La sensibilizzazione sui temi della sicurezza e dell’uso responsabile della rete è un impegno quotidiano della Polizia Postale e delle Comunicazioni e la collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, della Università e della Ricerca è assolutamente determinante.

“Prevenzione e formazione sono gli strumenti più efficaci per far sì che i giovani imparino a navigare con prudenza in Internet - ha dichiarato Giorgio Bacilieri, dirigente del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Toscana - la tutela dei minori in rete è un atto di corresponsabilità delle famiglie, della scuola e delle istituzioni che devono lavorare in sinergia per contrastare i fenomeni legati al cyberbullismo, all’adescamento online, e più in generale i pericoli del web, ricordando comunque che internet rappresenta una grande opportunità”.

L’iniziativa, ha precisato il questore di Pisa Paolo Rossi, "vuole far sì che i giovani imparino a navigare con prudenza in internet e per aiutare, allo stesso tempo, i genitori a conoscere i mezzi a loro disposizione per proteggere i figli dai pericoli del web. Con questo progetto la Polizia di Stato si conferma sempre più vicina ai giovani, sempre più trasparente, sempre proiettata al futuro”.