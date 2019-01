Sicurezza, incontro Prefetto-Confcommercio: "Si favorisca il rientro in centro dei residenti"

E' ottimista Confcommercio Pisa dopo il recente incontro con il nuovo Prefetto di Pisa Giuseppe Castaldo, che ha ribadito le linee da seguire sul tema sicurezza: conoscere nel dettaglio la città e il territorio, ascoltare le istanze di imprenditori e cittadini, implementare la videosorveglianza ed essere il più possibile operativi. All'incontro a Palazzo Medici hanno partecipato la presidente Federica Grassini ed il direttore Federico Pieragnoli.

"Le premesse per un 2019 migliore dal punto di vista della sicurezza ci sono tutte - ha detto la Grassini dopo il vertice - l nuovo prefetto ci ha fatto un'ottima impressione e condivide con noi la necessità di alzare risolutamente l'asticella della sicurezza. Castaldo ha grande esperienza nella tutela della sicurezza, nel ripristino della legalità e nel contrasto alla criminalità e alle mafie e questo ci dà grande fiducia".

"L'obiettivo - ha aggiunto la presidente Confcommercio - è quello di debellare i tanti e diffusi fenomeni di microcriminalità che affliggono Pisa da troppi anni e da parte nostra è giunta l'esplicita richiesta di non abbassare la guardia e di persistere nel pugno duro, fintanto che non sarà ripristinata una situazione di normalità. I furti alle attività commerciali sono una delle poche voci di reati in aumento, a dimostrazione che su questo aspetto c'è ancora molto da lavorare. La strada condivisa è quella di fare sinergia, e l'esperienza che Castaldo ha maturato in passato anche allacciando rapporti con il mondo economico e le associazioni di categoria, ci fa ben sperare".

"Implementare un sistema di videosorveglianza efficace - precisa e approva il direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli - è un altro dei punti chiave per il nuovo prefetto. Abbiamo condiviso la necessità di favorire il rientro in centro dei residenti, grazie ad un capillare controllo del territorio, tutelare il lavoro di imprenditori e commercianti, garantire autentica accoglienza e serenità ai migliaia di turisti che visitano la nostra città. Abbiamo espresso a Castaldo la disponibilità assoluta a dare il nostro contributo, nel massimo rispetto dei ruoli".