Istituzioni: il nuovo Prefetto di Pisa incontra il sindaco Conti e il presidente della Provincia

Tour istituzionale oggi, 18 dicembre, per il nuovo prefetto di Pisa Giuseppe Castaldo. In mattinata il rappresentante del governo ha incontrato il sindaco di Pisa Michele Conti. "Ho dato con molto piacere il benvenuto in città al Prefetto Castaldo - ha detto il primo cittadino - in un incontro molto cordiale ho avuto modo di illustrare al Prefetto i temi importanti per la vita della comunità pisana, le priorità della nostra amministrazione e le molte esigenze e potenzialità della nostra città. Sono sicuro che l'incontro di oggi sia l'inizio di una proficua e costante collaborazione tra i due enti nell'interesse di Pisa".

Giuseppe Castaldo è stato nominato Prefetto di Pisa dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 28 novembre scorso. Il dott. Castaldo ha svolto significativi ed importanti incarichi in tutte le articolazioni centrali del Ministero dell'Interno ed è stato nominato Commissario straordinario presso comuni anche a seguito di scioglimento per infiltrazioni della criminalità organizzata, prima di assumere l'incarico di Prefetto di Siracusa. Al termine dell'incontro, durato circa un'ora, il sindaco ha donato al Prefetto la pubblicazione 'Pisa città di Miracoli' e un piatto di ceramica con la raffigurazione dello stemma pisano e della reinterpretazione del tema iconografico delle imbarcazioni delle Repubbliche Marinare, presenti su molti bacini medievali pisani.

Altra stretta di mano poi del Prefetto con il presidente della Provincia di Pisa, Massimiliano Angori. L'incontro si è svolto nella sede di via Nenni. Durante il colloquio il presidente Angori ha espresso il suo augurio di buon lavoro al dott. Castaldo per l'avvio del nuovo incarico, assicurando la massima collaborazione da parte della Provincia di Pisa nell'affrontare le necessità che il governo del territorio propone quotidianamente.