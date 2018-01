Incontro pubblico 'I diritti del bambino non hanno confini'

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

L'Associazione Famiglia Aperta, in collaborazione con AFA Brasile e la Società della Salute Pisana, organizza un incontro presso il Centro Polivalente a san Zeno - Lunedì 15 Gennaio 2018 dalle ore 16.30: “I Diritti del bambino non hanno confini”. Un'occasione per ascoltare punti di vista diversi ma tutti concentrati sul tema dei diritti dell'infanzia. Ne parleranno Docenti dell'Università di Pisa, Medici ed Operatori Sociali dell'Azienda Usl Pisana, la Questura di Pisa e realtà del volontariato pisano. Sarà inoltre l'occasione per conoscere da vicino la realtà dei minori nella Regione Brasiliana dello Stato del Paraná, ascoltando cosa ci diranno la Presidente di Associação Fraternidade Aliança (AFA) di Foz do Iguaçu e la Direttrice del Tribunale per l'Infanzia della stessa Città. Seguirà rinfresco. Per info 3356593595 www.famigliaaperta.it presidenza@famigliaaperta.it

