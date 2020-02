Incontro pubblico su "la tutela dei diritti dei consumatori"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

L'associazione pisana Consumatori Attivi Toscana, insieme con lo Staff dell'Attività Fisica Adattata del Centro Sportivo Italiano e in collaborazione con la Comunità Parrocchiale, invita tutta la cittadinanza all'incontro dal titolo “La tutela dei diritti dei consumatori. Tra bollette pazze, truffe telefoniche e informatiche, contratti non richiesti e beni viziati”, che si terrà mercoledi 19 febbraio alle ore 15.30 presso i locali dell'Oratoio Barbaricina in Via del Capannone. Un appuntamento che nasce dalla volontà di promuovere iniziative di carattere sociale volte a rendere consapevole il cittadino circa i suoi diritti anche in tema di consumo responsabile, perchè solo con una corretta conoscenza dei diritti dei consumatori è possibile difendersi dai pericoli insiti nel mercato, una giungla di contratti fasulli, truffe e bollette pazze. All'incontro saranno presenti esperti di Consumatori Attivi Toscana, che affronteranno alcune delle problematiche più ricorrenti e risponderanno alle domande di chi vorrà intervenire. Per info e contatti: 351 295 9514 o toscana@consumatoriattivi.it