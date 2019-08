Lavoro, incontro Rsu Comune e sindaco: confronto su scuola, Polizia Municipale e organici

Lo scorso primo agosto la Rsu del Comune di Pisa si è incontrata con il sindaco di Pisa per discutere di varie problematiche, dagli organici alla Polizia Municipale. Il vertice era atteso, in base ad una precedente lamentata "chiusura" dell'amministrazione. Il giudizio sull'interlocuzione, da parte del sindacato, è 'sospeso' in attesa di nuovi sviluppi sui vari fronti. Intanto in una nota scrive che "da parte del sindaco Conti c'è stata disponibilità di ascolto, nelle prossime settimane verificheremo se si è trattato solo di un incontro di cortesia o se invece avremo una maggiore apertura alle istanze sindacali". La Rsu fa un resoconto dei temi trattati.

Scuola

"L'inizio dell'anno scolastico è alle porte e nulla sappiamo su come saranno riaperti nidi e materne, con quali organici, con quanto personale a tempo determinato, se le richieste inerenti anche il personale ausiliario in appalto saranno accolte oppure no. Stesso discorso vale per le 35 ore dello scuolabus. Nell'incontro abbiamo appurato che la lettera del dirigente della direzione Finanze Provveditorato Aziende viene interpretata dall'ufficio personale in modo diverso dalla Rsu e non come un assenso alle 35 ore e infatti già nella prossima settimana su questo argomento dovrebbe svolgersi un incontro".

Polizia Municipale

"La Rsu ha più volte contestato l'utilizzo della Pm principalmente per l'ordine pubblico a discapito di innumerevoli servizi fino ad oggi realizzati sul territorio. Ci sono opinioni diverse tra noi e l'amministrazione, ma ci preme ribadire la necessità di un utilizzo non politico e non prevalentemente per ordine pubblico. Sempre sulla Pm abbiamo documentato le criticità inerenti la struttura della Sesta Porta, i locali adibiti a spogliatoio".

Organici, trasferimenti, lavoro e formazione

"Molti uffici sono oggi con grandi carenze di organici che rendono assai problematico il normale svolgimento del programma del sindaco. L'impegno del sindaco è stato quello di garantire concorsi e procedure di mobilità in tempi rapidi e atti a sostituire il personale mancante, che in ogni modo non potranno far fronte al vuoto creatosi negli ultimi dieci anni. Sui trasferimenti di uffici ad altra sede (per esempio il ritorno in Piazza Facchini) abbiamo chiesto di coinvolgere la Rsu, un coinvolgimento che si rende necessario anche per i processi di mobilità interna, parte dei quali gestiti con ben poca ratio non conoscendo le priorità che ha l'amministrazione sui servizi. Abbiamo chiesto di mantenere a gestione diretta alcuni servizi scongiurandone la esternalizzazione vista la carenza di personale. Se per gli uffici decentrati la proposta è stata accolta, per la Biblioteca invece non ci sono risposte. La formazione è stata fin troppo assente al Comune di Pisa, abbiamo chiesto percorsi formativi permanenti pensando che la riqualificazione del personale sia una risorsa per l'Ente e per la stessa forza lavoro. Sul regolamento delle progressioni verticali abbiamo ripresentato le criticità già messe per scritto al segretario generale".

Contratto: "Il 19 Giugno (come prevede l'accordo siglato in Prefettura) è scaduto il termine per la presentazione della bozza di regolamento degli incentivi e a distanza di oltre 40 giorni della bozza se ne è persa traccia. Il segretario generale ha detto che è imminente la consegna del regolamento sul quale avviare il confronto con la parte sindacale".