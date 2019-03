Sociale: un incontro per fare il punto nella zona pisana

'Il lavoro di cura e i servizi sociosanitari nel Comune di Calci e nella Zona Pisana'. E’ questo il tema della giornata che si terrà venerdì 29 marzo a partire dalle 9.30 nella Sala del Consiglio del Comune di Calci, nata su iniziativa del Comune di Calci e della Società della Salute della Zona Pisana. L’evento ha lo scopo di affrontare alcune criticità riscontrate dai cittadini che si prendono cura di un familiare non autosufficiente. Sarà l’occasione per fare il punto sui servizi nel territorio e sul caregiving familiare, per informare cittadini e associazioni sulle possibilità e sulle risorse a loro disposizione, per riflettere sulla qualità dell’informazione fornita agli utenti e per portare proposte di miglioramento dei servizi stessi.

Il tema sarà affrontato da diversi punti di vista, per restituire un quadro il più possibile completo e esaustivo.

Apriranno la giornata i saluti di Massimiliano Ghimenti, sindaco di Calci, di Gianna Gambaccini, presidente della Società della Salute Pisana, e di Antonella Tomei, per la direzione dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest.

Seguirà l’intervento di Paola Vivani dello staff dell’Agenzia Regionale di Sanità Toscana, che farà un quadro del trend demografico ed epidemiologico nel territorio di Calci e della Zona Pisana. Nicola Sciclone dell’IRPET illustrerà invece gli studi sull’assistenza alle persone non autosufficienti tra caregiver e servizi. Marco Brintazzoli, capo staff dell’assessorato al Diritto alla salute, al welfare e all’integrazione socio-sanitaria della Regione Toscana, parlerà invece della normativa e delle opportunità regionali.

A illustrare i servizi della zona pisana saranno invece Sara D’Amico, assistente sociale dell’Unità Funzionale dei servizi socio-sanitari della Zona pisana, Emanuela Marazzato, dell’Unità Funzionale delle Cure Primarie della Zona pisana ed ACOT, Paolo Stefani, rappresentante della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale di Pisa, Moira Marchionni, in rappresentanza del terzo settore convenzionato per il progetto zonale di assistenza a domicilio 'Cure di Prossimità'.

Nella seconda parte della mattinata invece la Tavola rotonda su 'Criticità e prospettive di servizi per supportare il Caregiving 2019-2020' in cui interverranno Valentina Ricotta, assessore alle Politiche socio-sanitarie del Comune di Calci, Pasqualino Scarmozzino, direttore Sds zona pisana, Enzo Marcheschi, vicepresidente del Comitato di partecipazione alla Sds Zona Pisana, Stefano Gambini, governatore Misericordia di Calci.

Previsti interventi e contributi da parte del terzo settore. L’iniziativa si rivolge principalmente a cittadini e associazioni della zona pisana e di Calci.