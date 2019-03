Sicurezza in centro: commercianti a raccolta per trovare soluzioni

Assemblea dei commercianti per fare il punto sul tema sicurezza nel centro storico di Pisa. L'appuntamento, organizzato da Confcommercio, è in programma oggi, venerdì 1 marzo, alle Officine Garibaldi di via Gioberti.

L'inizio dell'incontro è previsto alle ore 14.30 alla presenza dei vertici di Confcommercio, la presidente Federica Grassini e il direttore Federico Pieragnoli. Con loro l'assessore alla Sicurezza del Comune di Pisa Giovanna Bonanno e il deputato pisano Edoardo Ziello, chiamati per l'occasione a offrire il quadro della situazione della sicurezza in città.

“L'invito alla partecipazione è rivolto a tutti i commercianti, imprenditori e professionisti del centro storico - spiegano all'unisono la presidente e il direttore Pieragnoli - una opportunità che diamo loro per evidenziare le situazioni più difficili, note e meno note, ma anche per lanciare idee e proposte di collaborazione. Ringraziamo Bonanno e Ziello per la disponibilità, i primi segnali nella direzione di più controllo e sicurezza sono positivi, ma è chiaro che c'è ancora molto lavoro da fare”.

"Dai luoghi dello spaccio all'abusivismo commerciale, dagli eccessi della movida ai furti e alle spaccate, dai parcheggiatori abusivi alle risse e accoltellamenti, sono molte le criticità che richiedono un intervento radicale costante e capillare - sottolineano da Confcommercio - stazione, piazza delle Vettovaglie, piazza Garibaldi, lo stesso asse centrale di Corso Italia, passando per vie meno in vista, come via delle Belle Torri e via Del Cottolengo, senza contare i numerosi vicoli in cui si articola la Pisa più storica".

“Alla chiara volontà politica di raggiungere il risultato di maggiore sicurezza in città - aggiungono Grassini e Pieragnoli - occorrono azioni e risposte concrete, intensificando e rinnovando gli organici, presidiando sempre più efficacemente il territorio, collaborando tutti al risultato finale, a garanzia dei cittadini, del lavoro degli imprenditori, senza dimenticare gli effetti sul turismo, uno dei settori portanti dell'economia della città”.