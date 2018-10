Il sindaco di Pisa incontra il console onorario per la Grecia

Questa mattina a Palazzo Gambacorti il sindaco di Pisa Michele Conti ha incontrato Elena Konstantos, console onorario per la Grecia incaricata dall’ambasciata ellenica a Roma e molto conosciuta in città per le origini pisane e per il suo impegno nei settori dello sport, dello spettacolo e della cultura.

Il console è stato ricevuto dal sindaco, che le ha donato una pubblicazione sulla città, dopo un proficuo incontro con Patrizia Paoletti Tangheroni, consigliere strategico di Conti con una lunga esperienza politica e professionale di relazioni internazionali. Nel corso del colloquio sono stati trattati alcuni temi riguardanti la possibilità di scambi culturali e occasioni per divulgare in città la cultura greca contemporanea.