Incontro tra il sindaco Conti i lavoratori della cooperativa che gestisce i servizi cimiteriali

Il sindaco di Pisa Michele Conti, accompagnato dal dirigente del comune Fabio Daole, ha incontrato nei giorni scorsi i rappresentanti sindacali dei lavoratori dei servizi cimiteriali. La cooperativa Cft, che gestisce il servizio per il comune di Pisa dal 2016, versa ormai in una situazione critica e i 25 lavoratori hanno chiesto garanzie al comune di Pisa.

"Abbiamo avuto assicurazioni dal nuovo consorzio che si è aggiudicato l’appalto dei servizi cimiteriali - ha chiarito Conti – sulla riassunzione di tutti i lavoratori attualmente in servizio nella cooperativa. Come comune di Pisa faremo tutto quello che è nella nostre possibilità per far sì che il passaggio dei lavoratori avvenga in maniera più lineare possibile e che sia assicurata l’entrata in servizio del nuovo consorzio, garantendo continuità nella gestione del servizio".

"Per quanto riguarda la nuova gara d’appalto per i servizi cimiteriali - ha spiegato Fabio Daole - siamo adesso in fase di aggiudicazione definitiva al nuovo soggetto. Per fine marzo, salvo imprevisti, saremo in grado di firmare il contratto con il nuovo consorzio, che dal mese di aprile dovrebbe avviare il servizio per il comune".