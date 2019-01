'SuperAbile' arriva in classe: incontro con gli studenti del liceo Russoli

SuperAbile ritorna nella città della Torre. Dopo la recente trasferta di sette giorni fa in terra d'Abruzzo al liceo scientifico 'Vitruvio Pollione' di Avezzano, il format ritorna a Pisa. Ad ospitare la 33esima e la 34esima tappa sarà lunedì 21 gennaio il liceo artistico 'Russoli', nelle sedi centrale e distaccata di Cascina. Grazie ad un’eccellente collaborazione instaurata tra Comune di Pisa, assessorato alle politiche socio educative, scolastiche e disabilità, all'istituto di via San Frediano 13, alla locale Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili, e dopo un primo incontro preliminare avvenuto il 9 novembre scorso a palazzo Gambacorti, SuperAbile entrerà quindi a contatto con gli studenti pisani. Interessante le classi seconde. Sono poi in programma nelle prossime settimane altre uscite per coinvolgere anche le classi prime, sempre dei due plessi scolastici.