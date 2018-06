'Acque non bussa alla porta': la campagna informativa contro le truffe fa tappa a Putignano

Si presentano alla porta fingendosi addetti del gestore idrico o di altre aziende di servizi pubblici, spesso con la scusa di un’emergenza che in realtà non esiste. Il loro obiettivo è approfittarsi della buona fede del padrone di casa, per poi farsi consegnare contanti o beni di valore. Dietro ai modi gentili si nasconde però una truffa, la maggior parte delle volte perpetrata nei confronti di persone anziane e sole. Come ogni anno, i tentativi di raggiro dei falsi addetti si intensificano durante i mesi estivi, ma nel complesso il fenomeno sembra in costante aumento.

Acque SpA non perde mai occasione per ricordare che i propri addetti non effettuano mai sopralluoghi all’interno delle abitazioni, né per controllare la qualità dell’acqua, né per verificare il funzionamento dell’impianto interno, né per qualsiasi altro motivo. Tuttavia, per rafforzare questo concetto, il gestore idrico di Pisa e del Basso Valdarno ha deciso di proseguire anche per il 2018 la positiva esperienza di 'Acque non bussa alla porta', campagna informativa con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle truffe dei falsi addetti. Per farlo, Acque SpA punta su incontri pubblici, aperti alla cittadinanza per spiegare semplici regole di comportamento utili a scoraggiare i tentativi di truffa e a diffonderle grazie al prezioso passaparola tra i cittadini.

Dopo Massa e Cozzile, la campagna fa tappa a Pisa (per poi proseguire a Certaldo, Altopascio, ecc.). All’incontro, in programma per lunedì 2 luglio alle ore 17 al Circolo Arci di Putignano, interverranno Giuseppe Sardu, presidente di Acque SpA, Stefania Bozzi, presidente del Comitato ARCI di Pisa, Paolo Graziani, segretario provinciale SPI CGIL, Fabrizio Roberti, della segreteria provinciale FNP CISL e Marcello Casati, segretario provinciale UILP. Prevista, inoltre, la presenza di rappresentanti dell’amministrazione comunale e delle forze dell’ordine.

L’obiettivo degli organizzatori, oltre a quello di informare, è di coinvolgere il maggior numero di cittadini favorendo il confronto diretto e lo scambio di opinioni, anche attraverso le domande del pubblico.



Su www.acque.net/acque-non-bussa- alla-porta è disponibile il calendario in aggiornamento degli appuntamenti sul territorio, i materiali e i contenuti della campagna.