Indagine per bancarotta de L'Unità: solidarietà dal PD per Antonio Mazzeo

La deputata Lucia Ciampi, insieme a Stefano Ceccanti, la senatrice Valeria Fedeli ed i consiglieri regionali Andrea Pieroni e Alessandra Nardini, ha promosso una raccolta di adesioni per dimostrare vicinanza al consigliere regionale Antonio Mazzeo, coinvolto nell'indagine per il crac de L'Unità. Mazzeo stesso si è dichiarato tranquillo, estraneo ai fatti contestati e pronto a collaborare.

La nota dei rappresentanti PD è stata sottoscritta da numerosi sindaci del territorio pisano, insieme a molti altri eletti del partito. "Conosciamo da anni Antonio Mazzeo - si legge nella nota - e sappiamo bene l'impegno e la serietà che mette in tutto quello che fa. Per questo motivo abbiamo piena fiducia nella magistratura e siamo certi che saprà dimostrare la correttezza del suo operato nei pochi mesi in cui è stato chiamato a rivestire il ruolo di consigliere d'amministrazione nella società editrice de l'Unità. Nel rinnovargli la nostra vicinanza, la nostra stima e la nostra amicizia, siamo anche a ribadire una volta di più che il Partito Democratico è e resta sempre garantista, non a giorni alterni o a seconda del colore politico degli indagati. In un periodo in cui i processi si fanno sui social e non in tribunale e le condanne vengono stabilite a preventivo, noi continuiamo a credere nella giustizia e nella verità dei fatti. Quei fatti che, siamo certi, porteranno presto Mazzeo a chiarire la sua posizione e a veder cadere le accuse che gli vengono mosse".

I sindaci sottoscrittori: Angori Massimiliano, Barbafieri Alessio, Brogi Francesca, Carli Giamila, Capecchi Giovanni, Carmassi Dario, Cecchini Arianna, D'Addona Thomas, Deidda Giulia, Ferrucci Matteo, Gherardini Marco, Giglioli Simone, Govi Francesco, Lari Alessio, Macelloni Renzo, Terreni Mirko, Toti Gabriele, Matteo Franconi. A questi si aggiungono circa 400 fra rappresentanti locali del PD, segretari e consiglieri comunali.