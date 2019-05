Targhe rubate su un'auto presa a noleggio: due giovani indagati

Dopo una serie di furti su auto e su passanti avvenuti nei pressi dei piazzali dei grandi centri commerciali di Pisa e nei Comuni limitrofi, la Questura ha intensificato i controlli. Proprio nell'ambito di un servizio, nelle vicinanze del supermercato Coop in via Valgimigli, gli agenti di Polizia hanno provveduto al controllo di una 500X bianca, già segnalata più volte al 113.

Sulla vettura erano state applicate con del nastro biadesivo delle targhe rubate solo due giorni prima. Gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Pisa, notata l’auto con le targhe posticce, hanno controllato così gli occupanti, un uomo ed una donna, italiani, residenti nella provincia di Lucca.

A bordo sono state trovate delle pinze e delle tracce relative alla commissione del furto delle targhe.

Il conducente del veicolo, nonostante la giovanissima età, 23 anni, aveva diversi precedenti di Polizia tra i quali un divieto di ritorno nel Comune di Pisa emesso tre anni prima ed inoltre era sprovvisto della patente di guida per il quale era già stato sanzionato in un’altra occasione.

I due giovani sono stati trovati inoltre in possesso di una considerevole somma di denaro, una cifra inspiegabile in quanto non risultava alcuna attività lavorativa.

Il veicolo risultava noleggiato a nome di un congiunto del ragazzo ed inoltre lo stesso 23enne è stato trovato in possesso delle chiavi di un’altra auto, anch’essa noleggiata.

La somma di denaro, l’auto e le targhe sono state sequestrate, mentre i giovani sono indagati per ricettazione e possesso di chiavi alterate o grimaldelli; inoltre il conducente è stato segnalato anche per guida senza patente e denunciato alla Procura della Repubblica per l’inosservanza del divieto di ritorno a Pisa.

Sono in corso le indagini da parte della Squadra Mobile, intervenuta a seguito del primo intervento del personale delle Volanti.