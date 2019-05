Indetto il concorso di pittura in memoria di Marco Verdigi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Rimane indimenticabile l’eroico gesto di Marco Verdigi, che il 21 agosto 2004 perse la vita a Marina dopo essersi gettato nel mare in tempesta per salvare due bambini in pericolo. In onore e a ricordo di un gesto tento generoso ed esemplare l’associazione culturale “Dannunziana”, in collaborazione con Pro loco Litorale Pisano e con il patrocinio del Comune di Pisa, bandisce il concorso di pittura “Domenico Marco Verdigi”, sabato 8 e domenica 9 giugno a Marina di Pisa.

Il bando del concorso, giunto alla dodicesima edizione e parte del programma di “Marenia-non solo mare”, propone agli artisti che intendano partecipare un tema particolarmente stimolante, i tramonti sul litorale Pisano, Marina di Pisa e Bocca d’Arno. Le opere, dimensione minima35x50 massima 60x80, dovranno pervenire agli organizzatori dalle 16,30 alle 18,30 di sabato 8 giugno alla segreteria del concorso presso il ristorante “Yacht Club Repubblica Marinara”, in via Barbolani all’interno del porto di Marina di Pisa, dove resteranno esposte fino a domenica 9 giugno per essere poi giudicate da una giuria di galleristi, artisti ed esperti d’arte.

La premiazione delle opere vincitrici si svolgerà nella stessa domenica alle ore 12 e prevede l’assegnazione di premi in denaro, di cui uno offerto da Pro Loco Litorale Pisano, per le prime tre opere classificate. Una targa della famiglia Verdigi sarà inoltre consegnata alla partecipante più giovane. La manifestazione si svolge con il contributo di Fondazione Pisa e grazie disponibilità del ristorante “Yacht Club Repubblica Marinara”.

Per conoscere i dettagli del regolamento e per avere ogni altra informazione utile rivolgersi a Delia Tongiani, telefono 050 555381, cellulare 349 6475215; indirizzo –email ciardipatrizia@gmail.com