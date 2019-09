Indice di sportività: Pisa si piazza al 43° posto in Italia

Come ogni anno Il Sole 24 Ore ha pubblicato la classifica che fotografa l’indice di sportività dell’Italia su base provinciale. Il tabellone è stato costruito attraverso 32 indicatori parametrati alla popolazione e in parte all’estensione delle diverse province. Il risultato finale assegna lo scudetto della sportività a Trento, che per la quinta volta in tredici edizioni della classifica si piazza al primo posto in Italia. Al secondo posto c’è Trieste, con Macerata che chiude sorprendentemente il terzetto di testa.

L’unica provincia toscana che riesce a posizionarsi nella top ten è Firenze: ottavo posto, con un indice di 1.548 e 779.1 punti complessivi. Livorno si assesta all’undicesimo posto con 1.523 di indice e 766.3 punti, davanti a Pistoia (31° posto) e Lucca (41°). Pisa si piazza al 43° posto con un indice di 1.069 e 538.1 punti complessivi: all’interno del dato globale ci sono delle punte di eccellenza del nostro territorio che meritano di essere evidenziate.

Record nel calcio professionistico e negli sport indoor

Fra i 32 indicatori presi in esame da PtsCals, Pisa scala diverse posizioni rispetto alla classifica generale nella sezione dedicata agli sport di squadra. Con 476.7 punti la provincia si posiziona trentesima, dietro soltanto a Firenze (5°), Livorno (25°) e Pistoia (29°). Il podio regionale virtuale viene conquistato nella classifica delle società: la nostra provincia è dietro soltanto a quella di Firenze e quella di Livorno. Ottimo risultato ripetuto anche nella sezione dedicata ai dirigenti e ai tecnici, nella quale Pisa figura alle spalle ancora una volta di Livorno (terza a livello nazionale) e Firenze). Ancora meglio riesce a fare Pisa nella classifica degli enti di promozione sportiva, in cui con il 25° posto nazionale è la seconda provincia della Toscana più alta in graduatoria, dietro soltanto a Lucca (20°). Discreto anche il risultato riguardante il tasso di praticabilità sportiva: la provincia di Pisa chiude al 31° posto assoluto, dietro a Firenze (12°) e Lucca (28°).

Ma il boom più eclatante viene ottenuto nelle speciali classifiche dedicate ai calciatori professionisti e agli sport indoor, cioè praticati al chiuso. Nella prima graduatoria Pisa ottiene un lusinghiero 17° posto assoluto, dietro soltanto a Firenze (7°) in Toscana, con 463 punti. La nostra provincia vince il derby con Livorno e sopravanza province dal grande blasone come Bologna, Brescia e Vicenza. Ancor più positivo il dato relativo agli sport indoor, nella cui classifica Pisa conquista il posizionamento più alto di tutti e 32 gli indicatori: 4° posto (661.4 punti) dietro alla provincia di Ancona (prima), Livorno e Terni. In questo dato ha inciso l’eccellente tradizione pallavolistica e cestistica del territorio, ma soprattutto gli incredibili successi ottenuti dalle formazioni maschili e femminili del Cus Hockey. Decisamente positive le prestazioni della provincia di Pisa anche nelle graduatorie relative alla popolazione sportiva infantile (45° posto a livello nazionale) e femminile (27° in Italia).

Potenzialità da sfruttare

I settori sui quali occorre probabilmente investire maggiori risorse e sviluppare un programma di sviluppo più organico, in sinergia con i numerosi enti attivi in ambito culturale, artistico e naturale, sono il turismo sportivo e lo sport in natura. Nella provincia di Pisa, a partire dalle bellezze custodite in Piazza dei Miracoli, i siti di interesse per il turismo mondiale sono molti. Il 24° posto nella graduatoria relativa al turismo sportivo, dietro addirittura a Grosseto (12°) è un dato che può essere migliorato. Al pari del 66° posto nella classifica stilata per il settore sport e natura, nel quale la provincia di Pisa si posiziona alle spalle di Livorno (5°), Grosseto, Lucca, Pistoia e Siena nonostante le ricchezze custodite nel Parco di San Rossore, Migliarino e Massaciuccoli. Discorso similare anche per quanto riguarda la graduatoria relativa a sport e storia, in cui Pisa, dal 40° posto, rincorre Firenze, Livorno, Prato e Arezzo malgrado i natali regalati a molti personaggi centrali nella storia nazionale e i relativi punti di interesse sparsi nel capoluogo e in provincia.