Castelfranco di Sotto, danneggia quattro auto parcheggiate e scappa: il giorno dopo va dai vigili

Aveva danneggiato quattro auto in sosta a Castelfranco di Sotto ed era scappato. L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio, lunedì 12 marzo, e questa mattina il colpevole si è presentato spontaneamente negli uffici della Polizia Municipale per ricostruire l'accaduto.

L'automobilista 'distratto' è un anziano residente nel comune di Castelfranco. Agli agenti ha raccontato i momenti che hanno portato al danneggiamento di quattro auto in sosta e del muro perimetrale di un'abitazione, in due diversi episodi avvenuti a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro: uno lungo il Viale Europa e l’altro in Via Francesca Sud.



Gli agenti della Polizia Municipale erano comunque già sulle tracce del responsabile, visto che i frammenti dell’auto rinvenuti sull’asfalto, le testimonianze raccolte e le immagini di una telecamera di videosorveglianza avevano fatto restringere il cerchio delle indagini attivate sin da subito. Al conducente sono state elevate sanzioni per oltre trecento euro. Essendo la vettura in regola con l’assicurazione, tutti i danneggiati potranno avvalersi del rimborso per i danni subiti.