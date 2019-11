Maltempo, infiltrazioni d'acqua all'ospedale Cisanello: pazienti trasferiti

Qualche disagio dovuto al maltempo all'ospedale Cisanello. Un’infiltrazione di acqua dalle macchine dell’impianto di trattamento dell’aria nella terapia intensiva dell’Edificio 6 (II piano) ne ha reso necessaria oggi la chiusura temporanea, in attesa del ripristino delle condizioni di operabilità, e due degenti sono stati spostati nelle altre terapie intensive, senza necessità di riorganizzare la programmazione delle attività.

"Dalle verifiche effettuate - fanno sapere dall'Aoup - è emerso che l’infiltrazione è stata provocata dall’ammaloramento delle guaine di protezione poste sul tetto dello stabile, e il fenomeno è sicuramente da mettere in relazione all’eccezionalità delle precipitazioni di questi giorni. Appena le condizioni meteorologiche lo permetteranno verrà quindi effettuato un intervento di rafforzamento della coibentazione esistente per scongiurare il ripetersi di simili eventi".