Influenza: parte bene la campagna di vaccinazione, buona la risposta degli operatori sanitari

E' partita bene la campagna di vaccinazione antinfluenzale della Regione Toscana, con un'ampia richiesta da parte dei cittadini. Estar, l'Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale che fa gli acquisti per tutta la regione, ha già ordinato altre dosi che arriveranno all'inizio della settimana prossima.

"Il fatto che le scorte di vaccino si stiano esaurendo mi sembra un buon segno - è il commento dell'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi - significa che la campagna vaccinale sta funzionando e che quest'anno si stanno vaccinando tante persone in più rispetto all'anno scorso. Altre dosi sono in arrivo, ordinate da Estar, e nessuno di quanti vogliono vaccinarsi resterà senza vaccino. E' importante che tutti capiscano che il vaccino è lo strumento più efficace per prevenire l'influenza e tutte le complicanze che ne derivano, in particolare per gli anziani e per i soggetti a rischio".

Per la stagione 2018-2019 la Regione ha acquistato, in base alle richieste fatte dalle aziende sui consumi della scorsa stagione, 777.340 dosi di vaccino tetravalente (che copre due ceppi di A e due di B). Eventuali ulteriori fabbisogni di vaccini non programmati devono essere richiesti a Estar, che provvede a fare l'ordine ai fornitori e a consegnare i vaccini alle aziende che ne hanno fatto richiesta. Dal momento della richiesta alla consegna passano circa 10 giorni. Quindi i primi quantitativi di vaccini richiesti verranno consegnati all'inizio della prossima settimana, gli altri entro 10 giorni dalle singole richieste. Al momento, Estar calcola che siano necessarie altre 10-12mila dosi, oltre alle 777.340 già distribuite alle aziende.

L'azienda Usl Toscana nord ovest ha necessità di 5-7mila dosi in più. Ne aveva ordinati il 5% in più rispetto a quelli della stagione precedente, quando erano addirittura avanzati. Quest'anno - dicono dall'azienda - è aumentata molto la vaccinazione degli operatori sanitari: l'anno scorso era il 10%, quest'anno siamo già al 30%.

Nella stagione 2014-2015 si è registrato il minimo storico della copertura vaccinale negli ultrasessantacinquenni, 50,6%; nella stessa stagione, si è avuto il picco più alto di decessi, 23. Nella scorsa stagione 2017-2018, la copertura vaccinale è risultata pari al 55,3% (con 63 casi gravi e ben 15 decessi): anche se in miglioramento, ancora molto lontana dall'obiettivo minimo di copertura vaccinale, fissato al 75% (quello ottimale è del 95%).