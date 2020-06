Turismo: aperto il nuovo info point sul litorale

Ha aperto questa mattina, 15 giugno, il punto informazioni turistico sul litorale di Pisa, a Tirrenia in piazza Belvedere. Si tratta del terzo info point al servizio dei turisti, dopo quelli già attivi in piazza del Duomo e in piazza XX Settembre. E' gestito dal raggruppamento temporaneo d'impresa costituito da Co&So e Duomo7, sarà aperto tutti i giorni fino a metà settembre (orario 9.30-12.30 e 16.30 -19.30).

"Il nostro litorale è strategico per quanto riguarda l’offerta balneare - dice l’assessore al turismo Paolo Pesciatini - e con grande soddisfazione oggi abbiamo aperto l’info point di Tirrenia che sarà in stretto rapporto con gli altri uffici informazioni di piazza Duomo e XX Settembre, proprio a conferma che la nostra è un’offerta turistica integrata e garantisce a tutti una vacanza libera, sicura e la più ampia e completa possibile. Il nostro mare pulito, garantito dalle 4 Bandiere Blu, la eccezionale offerta culturale della città, l’ambiente incontaminato del Parco di San Rossore sono i nosytri punti di forza".

"Nonostante questi mesi di lockdown - conclude Pesciatini - non abbiamo perso tempo lavorando per ripartire subito con l’offerta turistica per tutto il territorio comunale e a breve partiremo con una campagna di promozione che inviterà a vivere pienamente la nostra città con tutte le opportunità che offre".

Un’altra novità importante è stata presentata nei giorni scorsi dall’assessore Pesciatini alle associazioni di settore, una piattaforma attraverso la quale sarà possibile gestire le prenotazioni alberghiere last minute per i turisti che ne faranno richiesta presso i tre punti informazioni. Mentre, da fine maggio, è stato pubblicato, in una nuova veste grafica tutta rinnovata e finalmente in versione mobile, il portale del turismo.