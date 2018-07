Da 0 a 17 unità di personale: nuova sede per la spin-off universitaria IngeniArs

IngeniArs, spin-off dell'Università di Pisa, ha inaugurato la sua nuova sede di oltre 120 metri quadri in via Ponte a Piglieri 8 a Pisa. I nuovi spazi e laboratori consentiranno un'ulteriore espansione dell'azienda che opera nei settori dell'Automotive Electronics, Space Communications, ICT per Healthcare e che ha ricevuto diversi riconoscimenti in ambito europeo.

IngeniArs ha come soci co-fondatori Luca Fanucci, Sergio Saponara, Massimiliano Donati, docenti e ricercatori del dipartimento di Ingegneria dell'Informazione (DII). All'inaugurazione hanno partecipato anche Leonardo Bertini, delegato del Rettore per la promozione delle iniziative di spin-off, start up e brevetti, Giuseppe Anastasi, direttore del DII, e la professoressa Giovanna Mariani, membro del comitato spin-off di Ateneo.

"IngeniArs è nata nel maggio 2014 dal solo capitale dei 6 soci fondatori e non vi era nessun dipendente. Oggi, possiamo contare su ben 17 unità di personale, tutti laureati magistrali o dottori di ricerca dell'Università di Pisa" spiega Luca Fanucci, amministratore della spin-off", che prosegue: "Siamo molto orgogliosi dei risultati che stiamo ottenendo, frutto del grande lavoro e delle brillanti capacità di tutto il personale che è coinvolto. Risultati che ci permettono, tra l'altro, di dare interessanti opportunità di lavoro ai laureati del nostro ateneo che desiderano mettere i propri talenti a disposizione di questa giovane e dinamica start up".