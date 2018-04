Residenti gratis sulle Mura ma solo fino a dicembre: "Propaganda elettorale"

I residenti nel comune di Pisa potranno salire gratuitamente sulle Mura ma solo fino al 31 dicembre 2018. Poi, una volta finita la sperimentazione, sarà la nuova amministrazione a decidere se rendere 'strutturale' il provvedimento o prevedere il pagamento di un biglietto. E’ quanto emerso nel corso del Consiglio Comunale di ieri, giovedì 19 aprile. La vicenda è stata infatti al centro di un question time del consigliere di Ucic-Prc Ciccio Auletta in cui, dopo l’annuncio dato alcuni giorni fa dal sindaco Filippeschi di voler rendere gratuito l’ingresso al camminamento in quota per i residenti, si chiedeva di sapere quando era stata presa questa decisione visto che in tutti in tutti i documenti ufficiali era stata indicata la cifra di ingresso di 3 euro.

"Il mio annuncio - ha spiegato il sindaco - ha anticipato di alcuni giorni un atto che era già in gestazione e che però è stato approvato solo questa mattina (ieri, ndr). Un atto in cui si dà come indirizzo agli uffici la predisposizione di un accordo con il gestore affinchè, almeno in via sperimentale fino alla fine del 2018, sia garantito l’ingresso gratuito per tutti i residenti. Al termine di questa fase di sperimentazione, che io penso avrà risultati positivi, la prossima amministrazione potrà stabilizzare il provvedimento, prevedendo una compartecipazione del comune per non intaccare il piano economico finanziario del soggetto gestore. Credo sia un atto che favorisca la cittadinanza".

Una risposta che non è però piaciuta al consigliere di Ucic-Prc che senza mezzi termini ha accusato l'amministrazione di "propaganda elettorale". "Gli atti di indirizzo di cui ho parlato nel mio question time - ha affermato Auletta - risalgono a due anni fa, ed era lì che avreste dovuto fare questa tipo di scelta. Fatta ora, ammettendo per di più che si tratta solo di una sperimentazione, fa capire come si tratti di una mossa elettorale, fatta ad un mese dalle votazioni".