Bagno degli Americani: 2mila lumini sulla spiaggia per inaugurare la stagione estiva

Il Bagno degli Americani è pronto a inaugurare l'estate più particolare degli ultimi anni. E lo farà il 17 giugno con il ritorno di Luminmare, l'ormai tradizionale appuntamento che lo stabilimento di Tirrenia propone al pubblico per la sera di San Ranieri. L'emergenza sanitaria ha impedito di affiancare altri eventi alla serata, per cui quest'anno sarà possibile apprezzare ancora di più l'atmosfera creata da luci e suoni naturali e dagli oltre duemila lumini accesi sulla spiaggia.

La serata in versione 'light' sarà organizzata nel rispetto di tutte le norme di sicurezza previste dalle autorità, tra cui un ingresso e un'uscita separati fra loro e i corridoi per distanziare i flussi diretti al bar, al ristorante e ai servizi. L'ingresso è gratuito e non occorre la prenotazione, che per quanto riguarda il ristorante resta consigliata. A proposito di ristorante, Luigi's burger sarà aperto e operativo con i tradizionali hamburger e altro ancora (3386125427).

Sarà garantita, come sempre, l'accessibilità per persone disabili, caratteristica che ha reso il Bagno degli Americani l'unico stabilimento della provincia di Pisa (e tra i nove toscani) presente nella guida Heyoka delle spiagge accessibili 2019. "La tradizionale luminara del Bagno degli Americani - affermano Davide Bani e Alberto Gabbrielli, dell'associazione Cineclub Arsenale - nonostante l'estate molto particolare che abbiamo davanti, non poteva mancare. Sarà un'edizione diversa e più sobria, come dispongono le normative nazionali e regionali. Abbiamo dovuto eliminare alcune delle iniziative più apprezzate dal pubblico, come quelle del mangiafuoco e delle bolle di sapone. Dal punto di vista coregorafico la manifestazione sarà simile agli anni precedenti, ricca di suoni e le luci naturali, a partire da quella del tramonto fino agli oltre duemila lumini accesi per l'occasione. Abbiamo predisposto il tutto per renderla una serata divertente, di condivisione e completamente sicura".

L'appuntamento inaugurerà la stagione estiva del Bagno degli Americani. "Sarà un'estate particolare - proseguono Bani e Gabbrielli - non potremo fare concerti ma organizzeremo comunque molte iniziative. Siamo inoltre al lavoro per riproporre anche quest'anno il nostro cinema sulla spiaggia".

"Un’iniziativa - commenta Paolo Pesciatini, assessore comunale al turismo con delega al coordinamento delle iniziative per il litorale pisano - che si colloca nel solco della tradizione, che unisce la città al litorale e amplifica il concetto della accessibilità per tutti. Un evento che dimostra come il litorale pisano si sia fatto trovare pronto al momento della ripartenza, con le sue bellezze naturalistiche e con i suoi servizi, che hanno trovato riscontro nel riconoscimento della Bandiera Blu anche per quest'anno". Pesciatini ha infine ricordato "che lunedì 15 giugno riapre l'Infopoint turistico in piazza Belvedere che completa il servizio di accoglienza turistica".